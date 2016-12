Celle solari sferiche per catturare la luce del sole da tutte le angolazioni Nell'ambito delle fonti rinnovabili di energia, a detta di molti esperti, quella fotovoltaica appare come la migliore sotto tutti i punti di vista.

A dimostrarlo ci sono gli investimenti che le aziende del settore stanno compiendo per migliorare l'efficienza dei pannelli solari, investimenti che, in valore assoluto, sono i più alti rispetto alle altre forme di energia pulita.

Ma al di là della capacità di convertire la luce in energia, le attuali celle fotovoltaiche hanno un altro ostacolo da superare, ovvero il fatto che non riescono a catturare la luce per tutto il giorno a meno che non siano dotate di un sistema meccanico di inseguimento solare, sistema che ovviamente costa, ha bisogno di manutenzione e che rende più costose e più ingombranti le postazioni fotovoltaiche.

Ora però c'è un grande novità, perché in Giappone la Kyosemi ha inventato delle micro celle solari a cui è stata data una forma geometrica perfetta per inseguire la luce del sole: quella sferica.

Verrebbe da dire che, per certi aspetti, si tratta dell'invenzione dell'acqua calda, eppure fino ad oggi nessuno ci aveva ancora pensato.

Grazie a questa forma, le celle solari possono dunque ricevere dall'alba al tramonto tutta la luce del sole.

Non solo: avendo uno sviluppo sferico, a parità di energia prodotta, queste celle solari hanno bisogno di una superficie piana minore rispetto ai normali pannelli fotovoltaici.

Questo significa che oltre a migliorare l'efficienza, si possono ottenere carichi di produzione di energia ben superiori ai normali pannelli fotovoltaici.

Idea, dunque, molto semplice, ma davvero geniale che ci auguriamo possa avere presto un suo futuro commerciale.



Argomenti: celle solari sferiche, efficienza pannelli solari, efficienza celle solari, energia fotovoltaica