Carburante dalle pigne? Si può fare... Le tre società multinazionali Cargill, Shell e Honda (esponenti rispettivamente del mondo dell'agricoltura, del petrolio e dell'industria automobilistica) sono gli investitori di riferimento della Virent, azienda che ha sviluppato un biocarburante che è praticamente l'equivalente molecolare della benzina.

Il traguardo è decisamente significativo perché la materia prima di base è costituita da i rifiuti non alimentari del pino e del mais (come le foglie e gli steli rimasti dalla raccolta).

Fino ad oggi, tutto il materiale vegetale legnoso non ha mai trovato impiego nello sviluppo dei biocarburanti poiché la lignina, di cui è composta la parete cellulare degli alberi, è sempre stato un elemento difficile e molto costoso da separare.

Ma la Virent, con l'aiuto del National Renewable Energy Laboratory, ha studiato e sviluppato un processo economico ed estremamente efficace tanto che il risultato finale è un prodotto (che l'azienda chiama Bioformate) che per il numero di ottani può sostituire tranquillamente la benzina.

