Camion senza autista per consumare il 15% in meno di carburante Con aziende come Google e Audi che stanno tenacemente lavorando su progetti di guida senza conducente, non c'è assolutamente da meravigliarsi se queste tecnologie, in un prossimo futuro, verranno applicate sul serio perché, al di là della maggiore sicurezza, sembra che ci siano anche altri vantaggi.

Ad affermarlo è la New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) con sede in Giappone che ha diffuso i risultati dei propri test su strada (iniziati già nel 2008) nei quali è stata utilizzata una carovana di quattro veicoli pesanti con una sola persona alla guida del camion in testa.

Orbene, gli studi dicono che viaggiando alla velocità di 80 km orari, si è registrata una riduzione media dei consumi di carburante pari al 15%.

Sui camion, gestiti da un sistema chiamato Cooperative Adaptive Cruise Control, sono state montate telecamere, radar laser a infrarossi e sistemi di comunicazione wireless grazie ai quali gli autotreni potevano viaggiare in tutta sicurezza "vedendo" gli ostacoli, comunicando fra di loro e mantenendo una distanza di appena 4 metri l'uno dall'altro.

Dopo questi test la società giapponese ritiene di poter portare sulle strade nipponiche la propria tecnologia entro il 2020, anche se ci sono ancora molti ostacoli giuridici e soprattutto psicologici che, almeno per il momento, sollevano più di qualche ragionevole dubbio sui veicoli senza conducente.

