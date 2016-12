Camion più aerodinamici per risparmiare carburante e denaro Quello del trasporto su ruota gommata è un argomento molto delicato perché, soprattutto nel nostro Paese, è il sistema di movimentazione delle merci più importante.

È giusto, dunque, che anche per i camion l'industria automobilistica si adoperi per progettare e realizzare nuovi automezzi più efficienti ed ecologici, ma senza per questo trascurare o dimenticare la flotta già in circolazione sulle nostre strade sulla quale si potrebbe (e dovrebbe) intervenire così da migliorare le prestazioni e i consumi con ampi benefici sui costi di trasporto e - ovviamente diciamo noi - per l'ambiente.

Ma come? Un esempio arriva ancora una volta dagli Stati Uniti dove un'azienda, la ATDynamics, ha iniziato a produrre e commercializzare speciali kit aerodinamici che possono abbattere la resistenza all'aria dei mezzi pesanti tagliando di oltre il 6,5% il consumo medio di carburante.

Oltreoceano l'argomento è molto sentito tanto che a questo problema si stanno interessando anche alcune Università (un esempio è il Lawrence Livermore National Laboratory), per cui nei prossimi anni questo comparto avrà un ruolo importante per aiutare a contenere l'impatto dei trasporti sull'ambiente.



Vai all'area video per vedere il filmato



Galleria fotografica Argomenti: risparmio carburante, trasporto merci, camion, kit aerodinamici