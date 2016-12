Cambiando gli elettrodomestici la bolletta elettrica può calare di 400 euro l'anno Secondo un'indagine di Facile.it, il sito italiano comparatore di tariffe, per riuscire a risparmiare in media 400 euro ogni anno è sufficiente sostituire gli elettrodomestici più usati con apparecchi nuovi di classe energetica migliore.

Nello specifico lo studio sostiene che le famiglie italiane potrebbero ogni anno risparmiare 32 euro sostituendo il frigorifero con uno in classe A+, 19 euro cambiando la lavastoviglie con una in classe A, 18 euro il forno elettrico ad alta efficienza, 35 euro con un televisore a LED anziché a tubo catodico, 14 euro con una nuova lavatrice in classe A+.

Solo poi sostituendo le lampadine a incandescenza con altre a basso consumo arriverebbero a risparmiare più di 190 euro.

E non è tutto: un ulteriore risparmio lo potrebbero ottenere con la sostituzione del condizionatore che se aggiornato con unità in classe A++ farebbe tenere loro in tasca ben 118 euro.

Così il commento di Paolo Rohr, responsabile della business unit Energia di Facile.it: "Nella sostituzione degli elettrodomestici spesso ci si fa scoraggiare dal prezzo del nuovo o anche dal fatto che, semplicemente, quelli che abbiamo in casa funzionino ancora bene, ma quello che non valutiamo correttamente è il costo nascosto di questi strumenti. Oggi, approfittando anche degli incentivi governativi, sostituire i vecchi elettrodomestici con altri in una classe energetica migliore può essere di grande aiuto all'economia delle famiglie".



