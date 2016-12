Cambiamenti climatici, il Sud Italia sempre più come il Nord Africa A quanto pare l'Italia, sia per la sua per collocazione geografica che per la sua conformazione, sembra essere più esposta di altri Paesi all'impatto del surriscaldamento globale.

In particolare, secondo uno studio condotto dai ricercatori del Laboratorio di Modellistica Climatica e Impatti dell'ENEA (l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie) il nostro Paese, dal punto di vista meteorologico, rischia di diventare - già durante questo secolo - sempre più simile al Nord Africa (con estati e inverni sempre più aridi e secchi), così come di vedere sommerse intere aree costiere particolarmente vulnerabili.

In altre parole questo significa che il clima del Sud Italia rischia di diventare quello tipico del Nord Africa con una crescente carenza di acqua che determinerà il progressivo inaridimento dei suoli con inevitabili ripercussioni sull'agricoltura, le attività industriali e - ovviamente - anche sulla salute dell'uomo.

A causa dei cambiamenti climatici, inoltre, migliaia di ettari di territorio potrebbero venire sommersi dal mare.

In particolare sono ben trentatré le aree costiere ad alta vulnerabilità che rischiano di essere inondate, tra cui la laguna di Venezia, il Delta del Po, il Golfo di Cagliari e quello di Oristano, l'area circostante il Mar Piccolo di Taranto, la foce del Tevere, la Versilia, le saline di Trapani e la piana di Catania.

L'Italia sarà inoltre soggetta a un incremento della frequenza degli eventi estremi, come ad esempio alluvioni nella stagione invernale e periodi prolungati di siccità, incendi, ondate di calore e scarsità di risorse idriche nei mesi estivi.



Galleria fotografica Argomenti: effetti cambiamenti climatici Italia, clima Italia simile Nord Africa, innalzamento livello mari