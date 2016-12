Calcolare la propria impronta ecologica? In rete c'è il footprint calculator Il colosso chimico Henkel in occasione della Settimana Europea per lo Sviluppo Sostenibile ha lanciato online un'utile applicazione che permette di controllare l'impronta ecologica individuale grazie a un contatore che prende in considerazione le nostre normali abitudini quotidiane: dall'alimentazione ai trasporti, dalla gestione della casa alle attività sportive.

L'obiettivo dell'iniziativa è quello di richiamare l'attenzione delle persone sul proprio stile di vita e sull'importanza di adottare comportamenti, a partire dai piccoli gesti quotidiani, che possano contribuire a ridurre l'impatto sul pianeta.

Accessibile da PC, smartphone o tablet all'indirizzo http://footprintcalculator.henkel.com, il calcolatore propone una serie di semplici domande sulle abitudini in fatto di igiene e cura della casa, alimentazione, mobilità, vacanze e tempo libero, e fornisce in pochi minuti una valutazione della quantità di Co2 di cui ciascuno è responsabile.

La stima viene anche inviata in forma anonima agli esperti del Wuppertal Institute for Climate, Environment, and Energy, contribuendo alle loro ricerche sullo sviluppo sostenibile.

"Gli strumenti noti come footprint calculator sono gli indicatori più immediati per capire gli effetti che le nostre attività hanno sull'ambiente - spiega Christa Liedtke, respostabile del gruppo di ricerca Sustainable Production and Consumption del Wuppertal Institute - Ci sono naturalmente molte altre variabili in gioco, come il calcolo delle risorse necessarie per l'alimentazione, l'allevamento o la gestione dei servizi urbani, che devono essere prese in considerazione quando si effettua un'analisi scientifica. Tuttavia, i footprint calculator sono un ottimo veicolo per stimolare una riflessione critica sui comportamenti individuali".



