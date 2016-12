Brasile 2014, per dieci nazionali le divise sono green A poche ore dal fischio di inizio dei Campionati Mondiali di Calcio in Brasile, dieci squadre hanno già vinto un trofeo, quello della sostenibilità.

Si tratta delle nazionali di Brasile, Francia, Grecia, Portogallo, USA, Australia, Corea del Sud, Croazia, Inghilterra e Olanda che indosseranno divise assolutamente green in quanto realizzate con bottiglie di plastica riciclata.

In particolare le maglie sono state realizzate con un innovativo poliestere ottenuto utilizzando fino a 13 bottiglie di plastica riciclata.

"Questo innovativo processo di fabbricazione - dicono gli esperti - riduce i consumi energetici fino al 30% rispetto al poliestere tradizionale. Il tessuto è più leggero del 23%, con una struttura della maglia più resistente del 20% e inoltre presenta una tecnologia per assorbire l'umidità dal corpo degli atleti e mantenerli così freschi e asciutti in campo".



Galleria fotografica Argomenti: maglie ecologiche nazionali calcio, mondiali calcio, divise ecologiche nazionali calcio, mondiali 2014 Brasile