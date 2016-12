Brad Pitt e Angelina Jolie e il loro progetto di dare ai figli un parco divertimenti alimentato a energia solare Figli fortunati quelli della coppia Pitt - Jolie: stando, infatti, a quanto pubblicato su alcuni rotocalchi americani, le due star di Hollywood avrebbero intenzione di costruire per la loro progenie un vero e proprio parco divertimenti.

Fin qui niente di che (si fa per dire!), ma ciò che colpisce è che a dare energia ai giochi e agli impianti saranno solo le fonti rinnovabili.

In particolare il parco dovrebbe essere costruito nella casa che la celebre coppia possiede nel Sud della Francia, dovrebbe avere scivoli d'acqua, un'isola dei pirati con un castello, una pista per go-kart e una grande piscina, impianti tutti alimentati da una centrale fotovoltaica costruita sul tetto della struttura che li ospita e che sarà costruita per buona parte, almeno stando alle indiscrezioni, sotto terra.

Non solo: a parte l'energia solare per alimentarlo, il parco sarà dotato anche di un sistema di recupero e riciclo delle acque così da ridurre gli sprechi.

Lo scopo dei genitori: beh, quello di sensibilizzare i propri figli e i loro fan all'uso delle fonti rinnovabili d'energia.

A dire il vero a noi sembra più una "giustificazione" forzata, ma per Brad e Angelina questa volta faremo finta di chiudere un occhio...



Galleria fotografica Argomenti: parco giochi energia solare, Brad Pitt Angelina Jolie, parco divertimento solare