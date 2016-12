Bosch e Evatran pronte a lanciare sul mercato americano le prime stazioni di ricarica wireless per auto elettriche Sembra proprio che il colosso Bosch e il Gruppo Evatran abbiamo sviluppato e siano pronti a lanciare sul mercato americano il Plugless L2 System, ovvero il primo sistema di ricarica wireless per veicoli elettrici.

A differenza delle altre stazioni, dunque, i possessori statunitensi di auto elettriche potranno fare il pieno di energia semplicemente parcheggiando il loro veicolo nelle piazzole specifiche.

Ovvio che le auto dovranno essere equipaggiate con un particolare dispositivo che permetta di interfacciare il veicolo alla postazione di ricarica.

E qui entra in campo proprio Bosch che, oltre a occuparsi dell'installazione delle postazioni nei parcheggi, grazie alla propria rete di centri di assistenza (i così detti Bosch Car Service), provvederà in modo capillare a installare sulle auto elettriche i componenti necessari per il funzionamento.



