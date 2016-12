Boosted Boards Skatebord, il mezzo elettrico di trasporto piu' leggero al mondo Peccato che qui in Italia vuoi per la legge, vuoi per la condizione dei nostri marciapiedi o delle nostre piste ciclabili forse di "congegni tecnologici" come questo non ne vedremo (probabilmente) mai uno.

Ma negli Stati Uniti, dove le cose sono un po' differenti, anche lo skateboard è a tutti gli effetti un mezzo per muoversi e spostarsi, non solo per divertirsi.

Ne sanno qualcosa Sanjay Dastoor, Matthew Tran e John Ulmen, giovani neolaureti dell'Università di Stanford (California, Stati Uniti), che in appena un anno, armati di idee, buona volontà e tanta passione per la tavola a quattro ruote, partendo da uno skateboard standard hanno progettato sia il micro motore elettrico che lo può muovere, sia il sistema (software incluso) che lo gestisce.

Questo skate si chiama Boosted Boards Skatebord, pesa 5 chili e monta batterie al litio che gli garantiscono quasi 10 chilometri di autonomia per una velocità massima di punta di oltre 30 chilometri orari.

Un "giocattolino" che, per gioia degli skater, può andare anche in salita (superando agevolmente inclinazioni fino al 15%) e che, se uno vuole usarlo come uno skateboard tradizionale o vuole rigenerare le batterie, può essere spinto normalmente.

Per adesso si tratta solo di un primo prototipo, ma sembra che entro breve tempo dalla teoria si passerà ai fatti così che, almeno in America, lo potranno trovare presto in negozio.



