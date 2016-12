Bonobo, la bicicletta in legno che viene dalla Polonia Si chiama Bonobo ed è una bicicletta che cattura certamente l'attenzione non solo per le sue forme e il suo stile del tutto inusuali, ma anche perché si tratta di una bici davvero... green.

A progettarla e costruirla a Varsavia, in Polonia, ci ha pensato Stanilav Ploski che ha spiegato che la sua Bonobo "è stata costruita pensando a quei ciclisti urbani che vogliono pedalare comodamente con stile. Il telaio sfrutta le proprietà naturali del legno, un materiale naturale composito che è leggero, resistente e che è in grado di assorbire le vibrazioni. La geometria sinuosa della bicicletta, poi, assicura una posizione di guida rilassata senza per questo rinunciare al piacere di pedalare. Tutti i componenti sono stati scelti pensando alla loro semplicità di montaggio e alla loro e facilità di manutenzione, come ad esempio per i freni a disco o alla trasmissione che può essere a cinghia anziché a catena".



