Bollette di gas e luce, queste sconosciute Se è vero che la stragrande maggioranza degli italiani guarda con molta attenzione (ed apprensione) le bollette per luce e gas, vero è anche che solo in pochi riescono effettivamente a comprendere il significato di ogni voce e quanto pagano per il solo consumo.

A rivelarlo un'indagine del sito Facile.it condotta su un campione di 1.000 italiani secondo cui il 53,1% dichiara di leggere con attenzione ogni bolletta contro il 7,8% del campione che invece afferma di pagarla e basta.

La restante fetta di intervistati dà, invece, solo un'occhiata alla bolletta e solo quando questa è insolitamente... salata.

La spiegazione a tutta questa "superficialità" sta nel fatto che non tutto quello che si legge in bolletta è chiaro: il 39,4% degli intervistati non capisce quanto paga effettivamente per l'energia consumata, mentre il 23,5% dichiara di non sapere cosa sono i servizi di rete (ovvero i costi per il trasporto dell'elettricità alle nostre case e per la gestione del contatore), i servizi di vendita (ovvero il prezzo dell'energia sommato al costo della sua commercializzazione) e del così detto dispacciamento, vale a dire il mantenimento in equilibrio costante del sistema elettrico.

Poco chiaro anche il peso delle imposte e delle tasse sul totale da pagare che lasciano nel dubbio il 20,4% del campione, ma che insieme rappresentano il maggior risentimento per gli italiani.

Che dire: solo un microscopico 1,8% degli intervistati riesce a capire le bollette fino in fondo.



