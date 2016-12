Biodiversità a rischio: per colpa dei pesticidi abbiamo sempre meno api e farfalle Per gli insetti impollinatori (primi fra questi api e farfalle) si tratta di una vera e propria moria che, negli ultimi 5/6 anni, ha fatto una vera e propria strage.

La causa? A detta di Marco Lodesani, Direttore del Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura (CRA), il motivo risiede nella contaminazione dell'ambiente con gli agrofarmaci e i pesticidi di ultima generazione che causano sugli insetti una mortalità cronica che provoca, in buona sostanza, un annientamento nel tempo degli insetti.

A rischio non ci sono solo le api, ma anche un gran numero di altre specie con la conseguente ricaduta anche sul mondo vegetale in particolare quelle che hanno bisogno proprio degli insetti per venire impollinate e che così rischiano (anche esse) di scomparire.



Galleria fotografica Argomenti: ecologia, ambiente, sostenibilità, energie rinnovabili, risparmio energetico, edilizia sostenibile, fotovoltaico, biomasse, impronta ecologica