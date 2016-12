Bilancio positivo per le vacanze in agriturismo con oltre cinque milioni di presenze Prima analisi di Terranostra (l'associazione per il turismo, l'ambiente e il territorio di Coldiretti) e bilancio più che positivo per le vacanze trascorse in agriturismo: durante l'estate appena conclusa, infatti, rispetto all'estate 2010 si sono registrate oltre cinque milioni di presenze con un incremento del 3% del numero di ospiti, sebbene però si sia ridotta la durata media dei soggiorni.

Evidentemente questo tipo di vacanza riscuote anno dopo anno sempre maggior successo sia per una questione economica (gli agriturismo costano meno degli alberghi), sia della buona cucina offerta, sia per i sempre più ricchi programmi ricreativi come l'equitazione, il tiro con l'arco, il trekking o anche la visita di percorsi archeologici o naturalistici.

Non solo: tra i tanti vantaggi offerti dagli agriturismi la possibilità, nella quasi la metà delle strutture, di consentire la permanenza anche agli animali domestici.

Dati alla mano, stando alla Coldiretti, su un totale di 19.019 aziende agrituristiche 15.681 offrono alloggio, 9.335 ristorazione, 3.400 offrono degustazioni e ben 10.583 altre attività da quelle escursionistiche, a quelle sportive, ai corsi di degustazione o alle osservazioni naturalistiche.

Un connubio quello tra agriturismo ed enogastronomia che aiuta questo genere di vacanza: basti dire che, in Italia, sono circa 140 le strade dei vini e dei sapori lungo le quali assaporare le molteplici tipicità del territorio grazie a qualcosa come 63mila fra frantoi, cantine, malghe e cascine.



Galleria fotografica Argomenti: agriturismo, vacanze verdi, Terranostra, Coldiretti, aziende agrituristiche, strada vino, strade sapori, enogastronomia, frantoi, cantine, malghe, cascine