BMW e Toyota insieme per la prossima generazione di batterie al litio La notizia è ufficiale ed è una di quelle destinate a lasciare il segno sul fronte del futuro della mobilità perché se due colossi dell'auto come la giapponese Toyota e la tedesca BMW decidono di collaborare insieme significa che qualcosa di davvero importante salterà fuori.

La due Case automobilistiche hanno, infatti, siglato un accordo di collaborazione per lo studio e la ricerca tecnologica in relazione anche alla prossima generazione di batterie agli ioni di litio da installare sui loro veicoli.

In particolare lo scopo di questa partnership è di trovare soluzioni concrete a tre problemi che "affliggono" le auto elettriche:

1. rendere gli accumulatori enormemente più efficienti di quelli attuali che permettono, nelle migliori delle ipotesi, di coprire distanze che non vanno oltre i 70 chilometri;

2. ridurre considerevolmente le dimensioni e il peso delle batterie così da migliorare le prestazioni dei veicoli elettrici;

3. abbattere i costi delle batterie e di conseguenza dei veicoli, costi che, almeno per il momento, rappresentano un freno importante alla diffusione della mobilità elettrica.



