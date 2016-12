Aziende green: il caso Heineken e il successo delle birre 'fatte col sole' Con 65mila pannelli fotovoltaici sui propri birrifici, 4 marchi di birra (Tiger, Wieckse, Birra Moretti Baffo D'Oro e Gösser) interamente "Brewed by the Sun", il colosso Heineken è un vero e proprio caso di eccellenza a livello globale per quanto riguarda i processi produttivi che sfruttano l'energia solare.

Grazie al piano globale di sostenibilità denominato "Brewing a Better World" che pone la scelta delle energie rinnovabili in testa alle priorità dell'azienda, oggi il gruppo multinazionale olandese (che è il terzo produttore di birra a livello mondiale con circa 165 milioni di ettolitri divisi in 170 marchi) è in grado di produrre, in diversi Paesi del mondo, quattro birre grazie all'impiego di energia fotovoltaica e utilizza per la produzione complessivamente il 23% di energia da fonti rinnovabili.

In Italia, invece, questo valore raggiunge il 100%.

Ma questo è solo l'inizio: il progetto "Brewed by the Sun" riveste in Heineken un ruolo cruciale per il raggiungimento dell'obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 in produzione del 40% entro il 2020.



