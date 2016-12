Autobus verdi 2 - Anche la pensilina fiorisce Mentre ieri vi abbiamo parlato del tetto di un autobus trasformato a New York in giardino mobile, oggi vi parliamo di un'altra stravagante idea di decorazione con piante di una struttura (questa volta fissa) utilizzata nei trasporti pubblici: la pensilina.

A realizzarla Kevin V. Connors della eco_logic Studio di Buffalo (Stati Uniti) che un bel giorno ha pensato di adornare il tetto di una pensilina con alcune piante grasse variopinte.

Un risultato scenico davvero interessante che è piaciuto a tutti, cittadini e locale società dei trasporti, e che a fronte di un investimento davvero contenuto (si parla solo di qualche migliaio di dollari) diverrà realtà in tutta la città.

Ma non si tratta solo di dare una botta di colore a strutture, come le pensiline degli autobus, non certo molto belle a vedersi: sì perché sembra che grazie a questo giardino pensile la temperatura sottostante si abbassa di qualche grado (ed in inverno, al contrario, si alza), mentre durante le fitte piogge le piante assorbono e per così dire regolano la quantità d'acqua aiutando a non creare intasamenti alla rete fognaria.



