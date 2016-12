Autobus verdi 1 - Il giardino si muove sul bus I tetti verdi, cioè adornati come veri e propri giardini con piante e fiori, rappresentano un concetto abitativo che è molto in voga tra i designer e gli architetti, soprattutto americani.

Ma chi avrebbe mai pensato di vedere adornato con lo stesso criterio il tetto di un autobus che presta regolarmente servizio a New York?

La stravagante idea è venuta a Marco Antonio Castro Cosio che, per la sua tesi di laurea, ha realizzato il prototipo di un Bio Bus, ovvero ha preso un autobus di linea e ne ha adattato il tetto per potervi porre vasi (ovviamente non molto alti) in cui far crescere delle piante.

Insomma, il bus è diventato un piccolo giardino mobile di quasi 32 metri quadrati che se ne va in giro per la metropoli americana e che, a detta del giovane studente, oltre a rendere più bello il mezzo di trasporto pubblico, contribuisce a mitigare il calore all'interno del veicolo, assorbe anidride carbonica e produce ossigeno.



Galleria fotografica Argomenti: giardino mobile, bus giardino tetto, tetto autobus giardino