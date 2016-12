Auto usata, una scelta che fa bene al portafoglio e piace anche all'ambiente Con i tempi che corrono comprare oggetti di seconda mano sembra essere una tendenza (e a volte una necessità) che continua a piacere.

Vuoi perché accaparrarsi qualcosa che si desidera ad un prezzo più ragionevole rispetto al quello pieno fa bene al portafoglio, vuoi perché davvero ci si può divertire a cercare tra i tanti siti che propongono ogni tipo di usato, dai vestiti alle scarpe, dagli elettrodomestici ai mobili, dai computer ai telefoni cellulari, dalle biciclette alle automobili.

Dal punto di vista ambientale, poi, allungare la vita di un prodotto è sicuramente il modo per pesare di meno sull'ambiente.

Parlando nello specifico delle quattro ruote i dati di questo trend sono chiari: secondo l'osservatorio CarNext, azienda specializzata nella vendita di vetture usate provenienti dal noleggio a lungo termine, in Italia la vendita di auto usate nei primi sei mesi dell'anno è cresciuta del 6% rispetto all'anno passato, mentre il nuovo risulta ancora in flessione dell'11%.

Le auto più ricercate sono sempre quelle di piccole dimensioni, ma l'offerta su portali di annunci specializzati è davvero ampia complice anche la grande offerta di auto aziendali e a chilometri zero.

Nel solo mese di maggio, poi, le vendite di auto di seconda mano hanno registrato un aumento dell'11% rispetto allo scorso anno, pari a 250.000 passaggi di proprietà al netto delle minivolture, ossia le auto realmente acquistate da cittadini e imprese.

E anche l'usato lordo, vale a dire le permute che i commercianti venderanno in seguito ai clienti, ha fatto segnare una crescita: +10% con più di 418mila passaggi di proprietà, contro i 380mila dello stesso mese dell'anno passato, in pratica oltre 38mila passaggi in più.

Dunque perché non soffermarsi un attimo e non cercare un buon usato prima di andare in giro per concessionari?

Le occasioni di certo non mancano e, come dicevamo, allungare la vita di un'automobile è, al momento, ancora una delle scelte più consapevoli ed ecologiche che possiamo fare, a meno di non disporre di un consistente budget col quale comprare una full electric nuova di zecca.



