Auto elettriche? Da sole non sono bastano a risolvere i problemi dell'inquinamento Doccia fredda per chi crede e confida che la mobilità elettrica possa influenzare significativamente la lotta all'inquinamento atmosferico: i ricercatori della North Carolina State University (negli Stati Uniti) affermano, infatti, che nonostante l'aumento sulle strade di auto e veicoli elettrici, questi non riescono ancora ad avere un peso considerevole nella lotta alla riduzione dei gas serra come.

Più in particolare ci vorranno ancora molti, parecchi anni per avere dei risultati concreti, addirittura si parla del 2050 perché il petrolio resterà fino ad allora il carburante maggiormente utilizzato.

Così, secondo i ricercatori che hanno ipotizzato ben 108 scenari diversi per determinare l'impatto dei veicoli elettrici sulle emissioni, a quella lontana data negli Stati Uniti il parco auto sarà composto per il 42% da veicoli elettrici e ciò nonostante questo determinerà solo una piccola riduzione delle emissioni inquinanti.

"Ci sono una serie di ragioni per sostenere questo." ha affermato Joseph DeCarolis, uno dei ricercatori che hanno condotto lo studio. "In parte, è perché alcuni dei vantaggi di veicoli elettrici sono azzerati dalle maggiori emissioni delle centrali elettriche. Ma la verità è che i veicoli per il trasporto privato costituiscono una parte relativamente modesta delle emissioni totali: le automobili rappresentano infatti solo il 20% delle emissioni di anidride carbonica".

E ha aggiunto: "Abbiamo scoperto che aumentando il numero e l'utilizzo di auto e veicoli elettrici non è un modo sostanziale per risolvere il problema dell'inquinamento. Bisogna agire diversamente: il nostro studio, infatti, fa chiaramente capire che ha più senso fissare obiettivi di riduzione delle emissioni, piuttosto che affidarsi a tecnologie specifiche per il trasporto privato con l'idea che da sole saranno sufficienti a risolvere il problema".



