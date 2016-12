Auto elettriche: Tesla pronta a lanciare il suo modello S entro l'estate Al recente Salone dell'Auto di Detroit Tesla - l'azienda che per prima ha dato una veste seducente ai veicoli elettrici con la sua sportivissima Roadster costruita su base Lotus - ha annunciato che entro la prossima estate inizieranno le vendite (inizialmente negli Stati Uniti, poi a seguire nel resto del mondo a partire dall'anno prossimo) della sua berlina denominata "S".



Questa vettura sarà una quattroporte con allestimenti differenti che influiranno tanto sull'acquisto quanto sulle prestazioni visto che sarà in vendita con tre tipi di pacchi batteria: da 260, 370 oppure 500 chilometri d'autonomia.



Non solo: i tecnici Tesla stanno lavorando anche su rete di ricarica ultraveloce che, dalle prime indiscrezioni, sarebbe in grado di rigenerare le batterie fino al 90% in appena 45 minuti.



I prezzi? Al netto degli incentivi statali americani, il prezzo della S varierà dai 57.400 dollari per la versione da 260 chilometri ai 77.400 dollari per quella con un'autonomia di 500 chilometri.



Alla S si affiancherà poi anche il modello X un SUV da sette posti che, come tutte le vetture di casa Tesla, non consuma una sola goccia di carburante.



Uno schiaffo per chi non crede nel futuro della mobilità elettrica...





