Auto e inquinamento: meno emissioni = meno spesa per il carburante Le automobili di ultima generazione oltre a fare meno male all'ambiente per quanto riguarda le emissioni di Co2, fanno anche meno male al portafoglio degli automobilisti.

Ad affermarlo un recente studio di Transport & Environment secondo il quale nel caso di un veicolo con emissioni di 60 grammi di Co2 a chilometro, si parla di almeno 1.000 euro all'anno, cifra che scende a 765 euro quando le emissioni sono di 80 grammi per chilometro, per arrivare a 535 euro con 95 grammi per chilometro.

Forse anche per questi motivi così tangibili che la Commissione Europea sta valutando una proposta di normativa secondo cui, entro il 2020, la media a chilometro dei veicoli dovrebbe scendere a 95 grammi.

Ma gli automobilisti più responsabili vogliono andare oltre: "Vogliamo un obiettivo per il 2020 di 80 grammi di Co2 per chilometro e di 60 grammi nel 2025" ha detto Greg Archer di Transport & Environment, secondo cui questa scelta non solo porterà allo sviluppo di tecnologie molto più avanzate, ma assicurerà anche all'Europa di mantenere la sua leadership nel settore dei veicoli "low carbon".



