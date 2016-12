Auto elettriche, +70% di immatricolazioni nel mondo nel solo 2015 Sebbene il numero delle auto elettrice immatricolate ogni anno sia ben lontano da quello relativo alle autovetture tradizionali con motore a scoppio, il 2015 ha fatto segnare una crescita importante delle prime con un incremento, rispetto all'anno precedente, di circa il 70%.

Le stime sono dell'IEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), che valuta in 1.150.000 il parco mondiale delle automobili elettriche.

Stando sempre al rapporto dell'Agenzia, la Cina è diventata il maggior mercato mondiale di queste auto.

Non solo: Cina, Stati Uniti, Olanda e Norvegia da sole contano il 70% delle vendite globali, mentre il numero di Paesi con una quota di mercato di auto elettriche superiore all'1% è passato da tre (nel 2014) a sei nel 2015.

Primo fattore che ha determinato questo successo la crescita, altrettanto esponenziale, della diffusione delle stazioni di ricarica: solo in Cina, ad esempio, queste postazioni sono aumentate, nel corso del 2015, di ben il 350%.

"Le auto elettriche – ha detto Laszlo Varro, economista capo dell'IEA - sono circa 10 anni indietro all'eolico e al solare in termini di diffusione e sviluppo tecnologico. Tuttavia, questa tecnologia sta prendendo l'abbrivio. Le auto elettriche conquistano sempre più l'immaginario del consumatore".

Ma c'è di più: secondo l'IEA, l'auto elettrica è l'unica tecnologia che l'anno scorso ha fatto i progressi necessari per raggiungere l'obiettivo del contenimento dell'innalzamento del riscaldamento globale entro i 2 gradi.



