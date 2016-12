Anche per le carceri e i tribunali italiani il risparmio energetico diventa un tema importante Intervenendo al convegno "Nuove strategie e tecnologie per la produzione di energia", organizzato dal movimento ecologista FareAmbiente in collaborazione con Enel, Cosimo Maria Ferri, sottosegretario al Ministero della Giustizia ha affermato che "il risparmio energetico è un tema centrale per il Ministero della Giustizia. Stiamo lavorando a una politica energetica diversa per i nostri palazzi, per le carceri e i tribunali. Stiamo valutando come risparmiare".

Ma l'argomento cardine del convegno è stata l'educazione ambientale e ha visto il momento clou con la presentazione del progetto FareAmbiente Academy con cui si vuole sostenere appunto l'educazione ambientale nelle scuole in vista dell'ingresso di questa materia, come obbligatoria, nelle aule.



