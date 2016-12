Anche lo skilift diventa solare Accade a Tenna, piccola località sciistica sulle Alpi svizzere, dove è stato inaugurato il primo impianto di risalita al mondo alimentato ad energia solare prodotta non da un unico "ingombrante" impianto, bensì da tanti piccoli pannelli solari collocati direttamente sui cavi dello skilift.

Una scelta saggia voluta dagli amministratori e dai cittadini che, dovendo ristrutturare l'impianto sciistico con uno nuovo ma alimentato a energia verde, non volendo deturpare il paesaggio, hanno ben pensato di far montare i pannelli fotovoltaici proprio sull'impianto di risalita.

Questa centrale fotovoltaica è dotata di 82 pannelli che possono ruotare per seguire il sole e raccogliere durante il giorno quanta più luce possibile, movimento questo che permette anche di mantenere puliti i pannelli rimuovendo la neve che vi si dovesse depositare sopra.

Dal punto di vista energetico, i numeri di questo impianto sono davvero di tutto rispetto in quanto si dovrebbero riuscire a produrre, in un anno, qualcosa come 90.000 chilowattora di energia, mentre in una giornata di sole splendente, lo skilift fotovoltaico che permette la risalita a 800 sciatori l'ora già produce il doppio dell'energia che consuma durante il periodo di alta stagione.



Galleria fotografica Argomenti: skilift solare, impianto risalita solare, pannelli solari su skilift, energia solare