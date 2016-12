Anche le star di Hollywood s'innamorano dell'alluminio Forse non tutti sanno che con appena trentasette lattine si può produrre una moka, con settanta una padella da cucina e con ottocento una bella bicicletta.

Oppure che con una sola lattina riciclata si risparmia l'energia necessaria per guardare un televisore da 14 pollici per tre ore.

Non solo: riciclando l'alluminio si può risparmiare fino al 95% dell'energia necessaria per produrlo dalla base minerale e, inoltre, può essere riciclato praticamente all'infinito.

Insomma, questo metallo è davvero un bene prezioso e di questo se ne sono accorte anche le star di Hollywood che ultimamente sono state fotografate con in mano borracce in alluminio.

Come Jessica Alba (nella foto), Cameron Diaz, Scarlett Johansson, Zac Efron o Ashton Kutcher e tanti altri, tutti immortalati con una borraccia della Sigg, l'azienda svizzera produttrice da più di cento anni di bottiglie in alluminio.

Scelta responsabile oppure di marketing poco importa dal punto di vista dell'ambiente: l'alluminio è anche un metallo sicuro per la salute in quanto non rilascia sostanze chimiche, non altera il gusto e la composizione di alimenti e bevande.



