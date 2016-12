Anche la moda sa essere ecologica Lo sapevate che circa il 15-20% del tessuto utilizzato per la produzione di un capo d'abbigliamento finisce nell'immondizia come scarto?

Tra le soluzioni possibili per riparare ad un danno simile vi è il riutilizzo, da moltissimi già conosciuto come "second-hand", molto in voga ormai ovunque che permette a scarpe, accessori e vestiti romantici di anni passati di vivere più a lungo preservando l'ambiente dall'inutile accatastamento di immondizia.

Anche questo è un modo intelligente che dimostra la propria coscienza ecologica fatta di scelte responsabili.

Ma vivere in modo sostenibile vuol dire anche acquistare in modo ecologico anche di prima mano, quindi per gli amanti del nuovo e nuovissimo non resta altro che rivolgersi a qualche negozio online come Zalando, dove non manca certo l'offerta di marche green.

Una di queste che impegna il proprio lavoro nell'ecosostenibilità è la marca ecologica Green Comfort, ovvero scarpe prodotte senza l'utilizzo di gas serra come il Freon o altre sostanze dannose che contribuiscono notevolmente all'assottigliamento dello strato di ozono .

Anche la suola di queste scarpe rimane rigorosamente eco e non contiene alcun composto chimico dannoso o metallo pesante.

Questo è solo un esempio perché, per nostra fortuna, sono tante le marche che stanno facendo propri i valori ambientali.

Dunque, prima di fare i prossimi, vale la pena informarsi in internet e cercare, perché no?, tra la nuova collezione di stivaletti da uomo il proprio paio di scarpe "green" e alla moda!



Argomenti: moda ecologica, calzature ecologiche, negozio online, Zalando