Anche i musei possono diventare più sostenibili A volte sono proprio le piccole cose a fare la differenza.

Così è sufficiente sostituire le lampade a incandescenza e sostituirle con altre a led per illuminare la Biblioteca Pinacoteca Ambrosiana di Milano per risparmiare circa il 70% sul consumo di energia elettrica.

I nuovi led appena installati hanno una potenza inferiore rispetto al vecchio sistema d'illuminazione alogena che consentono al museo un risparmio energetico di oltre 30 mila kwh pari a circa 4.000 euro.

Non solo: la durata delle nuove lampade è molto più lunga di quelle ad incandescenza (circa 30 mila ore) e questo permetterà una sensibile riduzione anche dei costi di manutenzione e di sostituzione dei corpi illuminanti.

Per non parlare del patrimonio artistico che non verrà sottoposto inutilmente a un eccessivo calore con un considerevole miglioramento della conservazione delle opere che, grazie alla particolare tonalità dei led, mettono in evidenza particolari e dettagli finora poco visibili come, ad esempio, la celebre opera "Canestra di frutta" del Caravaggio conservata in una delle sale ristrutturate con la nuova illuminazione.



