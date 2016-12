Anche Facebook si converte all'ambiente Anche per Facebook è arrivato il momento di cambiare in fatto d'impegno e responsabilità verso l'ambiente: la società fondata da Marc Zuckerberg, infatti, che fino ad ora non si era più di tanto prodigata in questo senso, ha deciso che doterà il suo nuovo headquarter attualmente in avanzata fase di costruzione di un imponente ed ultra efficiente impianto solare.

Il sistema di cogenerazione, che è stato costruito dalla società amercicana Cogenra Solar, comprenderà sia un impianto fotovoltaico da 10 kW, sia uno da circa 50 kW di energia termica per la produzione di acqua calda sfruttando l'irraggiamento solare.

Il tutto verrà installato sul tetto del nuovo edificio e servirà a illuminare e alimentare le macchine della "piccola" palestra aziendale di 10 mila metri quadrati e fornirà acqua calda alle docce del centro benessere.

I signori di Facebook affermano che questo è solo il loro primo significativo investimento nel campo dell'energia solare, dato che presto espanderanno il sistema energetico anche per fornire elettricità e riscaldare parte degli uffici del nuovissimo quartier generale.



