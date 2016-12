Amarok P1, la moto supersportiva a emissioni zero La società canadese Amarok ha recentemente presentato P1 prototipo di moto elettrica che, a del costruttore, sarebbe al momento la più leggera al mondo.

Il progetto della P1 ha avuto inizio come semplice esercizio di design creativo e per questo motivo questa motocicletta ha forme e curve delle sue sorelle da corsa sebbene questa non consuma un solo grammo di carburante fossile e non emetta un solo grammo di CO2 nell'atmosfera.

Poi, però, l'idea si è trasformata in realtà e ne è nato un bolide a due ruote che pesa appena 148 kg su cui sono montati due motori elettrici capaci di sviluppare una potenza complessiva di 75 cavalli in grado di spingere la P1 a circa 200 km/orari.

Forse anche per questi risultati Amarok ha deciso di iscrivere il suo "gioiello" a due ruote al TTXGP 2011, il Gran Premio riservato a moto a emissioni zero.



Galleria fotografica Argomenti: mobilità sostenibile, auto elettriche, biciclette elettriche, auto ibride, emissioni zero, biocarburanti, batterie litio