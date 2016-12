Altro che contenitori per rifiuti, questi cassonetti sono vere e proprie... opere d'arte! Forse neanche ci facciamo più caso perché sono parte integrante della nostra vita.

Ciò nonostante si può dire di tutto a riguardo dei cassonetti porta rifiuti fuorché che siano belli da vedere e che non siano un colpo d'occhio che deturpa (e non poco) l'ambiente circostante, soprattutto se pensiamo ai nostri centri cittadini così tanto pregni di storia, arte e cultura.

Orbene, e allora perché non provare a dare un'immagine un po' più decorosa e armonica a questi indispensabili oggetti?

A questo ci ha pensato la Recycle Group fondata da due eclettici designer, Andrey Blokhin e Georgiy Kuznetsov, i quali hanno realizzato dei cassonetti davvero unici che riproducono celebri opere d'arte.

L'idea è davvero semplice, ma il risultato finale (e il colpo d'occhio) sono sorprendenti.

Certo, forse i nostri avi non avrebbero mai approvato una cosa del genere, ma è anche vero che i tempi cambiano.

Dunque non c'è niente di così assurdo nel dare ai contenitori dei rifiuti una forma più bella e armonica dei tradizionali cassonetti che ben si sposa con l'architettura e l'arte dei centri cittadini, non trovate?



