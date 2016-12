Alec Baldwin vuole installare una turbina eolica da 10 Kw nel giardino di casa sua Se una compagnia energetica o una azienda decidono di installare una farm di produzione di energia con fonti rinnovabili, la notizia non fa tanto scalpore, ma se a richiedere i permessi per la costruzione è un attore, beh, la situazione cambia un pochino...

Non tanto perché stiamo parlando di una star del cinema che si chiama Alec Baldwin, ma perché se l'autorizzazione venisse concessa Baldwin diventerebbe (almeno negli Stati Uniti, ma crediamo addirittura nel mondo) il primo cittadino ad avere una pala eolica di tale dimensioni nella sua proprietà e questo aprirebbe un precedente importante.

Quale è il problema? Semplice: che i concittadini di Baldwin a Amagansett (New York), dove sorge la dimora dell'attore, stanno facendo pressioni con la locale Amministrazione affinché non conceda le autorizzazioni alla costruzione dell'impianto in quanto, a loro dire, l'enorme pala (circa 47 metri di altezza da terra) avrebbe un impatto notevole sull'ambiente deturpando il paesaggio.

Ma il problema non è solo "estetico" : le altre persone ritengono, infatti, che una simile decisione potrebbe essere "emulata" anche da altri cittadini così che non sarebbe più solo uno a "rovinare" con enormi pale a vento il paesaggio della costa degli Hamptons, ma anche tanti altri ricchi proprietari.

La decisione è rimandata alla fine dell'estate e anche se è pur vero che il rispetto dell'ambiente è fondamentale, noi vorremmo sperare che Baldiwin abbia la meglio in questa vicenda.

Poi per gli altri che vorranno seguire ci si penserà...



