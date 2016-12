Alcuni consigli per essere virtuosi anche a tavola… In pochi ci fanno caso, eppure le scelte alimentari di ogni giorno possono davvero avere alcune conseguenze importanti sull'ambiente.

Con molta (a volte troppa) facilità ci si dimentica dell'energia, dell'acqua, delle sostanze chimiche e, in genere, delle risorse necessarie per produrre i cibi con cui ci nutriamo tutti i giorni.

Ecco perché vale la pena spendere qualche secondo di tempo per capire come possiamo ridurre il nostro impatto sull'ambiente quando ci nutriamo.

Eccoti allora qualche semplice consiglio:

- limita il consumo di carne: la produzione di carne richiede un enorme dispendio di energie e risorse idriche, fattori che hanno un'incidenza notevole nell'inquinamento;

- rendi la tua dieta alimentare ricca di frutta, verdura, cereali e legumi: è sano, altrettanto gustoso e fa bene, oltre che alla tua salute, anche al Pianeta;

- scegli cibi della filiera corta: gli alimenti prodotti in loco inquinano meno perché, per trasportarli al tuo supermercato, debbono fare meno strada. In più aiuti l'economia della zona dove abiti;

- evita di usare piatti, bicchieri e posate usa e getta, ma utilizza stoviglie e posate che puoi riutilizzare più volte;

- scegli alimenti dell'agricoltura biologica: meno pesticidi significa meno agenti chimici nei terreni e nelle falde acquifere.

Certo, questi sono solo piccoli suggerimenti, ma vedrai che se li adotterai l'ambiente di ringrazierà.



Galleria fotografica Argomenti: impronta ecologica, riciclare, risparmiare acqua, risparmiare carburante, risparmiare gas, risparmiare energia elettrica