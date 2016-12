Alberi artificiali per catturare la CO2 meglio delle piante Klaus Lackner, uno scienziato della Columbia University (Stati Uniti) ha messo a punto un sistema che, a quanto pare, proprio come una spugna potrebbe catturare e immagazzinare l'anidride carbonica presente nell'aria ancora più velocemente delle piante che, come sappiamo, svolgono questo compito attraverso il processo di fotosintesi.

L'esperimento di Lackner assomiglia a tutti gli effetti ad una serra in miniatura con piante di vario genere al suo interno e un materiale a base di resina plastica inventato dallo scienziato che funziona da magnete per la CO2.

Una volta attirata, le piante stesse continuano a fare il loro lavoro di purificazione in un mix ti tecnologia e Natura.

Lackner è molto fiducioso: egli sostiene che migliorando il suo progetto, dotandolo anche di un sistema di aspirazione dell'aria e progettando macchine di maggiore portata, con dieci milioni di questi alberi artificiali si potrebbero abbattere le concentrazioni atmosferiche di 0,5 ppm all'anno a livello globale.

Combattere il disboscamento illegale e piantare 10 milioni di alberi, non sarebbe più semplice?



