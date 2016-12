Al via la Formula E, il campionato per le monoposto elettriche In occasione del Salone dell'Auto di Francoforte il presidente della FIA Jean Todt e Alejandro Agag, CEO di Formula E Holdings, hanno presentato una nuova vettura monoposto completamente elettrica chiamata Spark SRT01E e costruita dalla Renault con cui partirà la Formula E ovvero una categoria di competizioni in cui a gareggiare saranno solo auto da corsa elettriche.

Dal punto di vista tecnico la Spark SRT01E è dotata di un motore elettrico McLaren da 200 chilowatt che fornisce l'equivalente di 270 cavalli per una velocità massima di circa 225 chilometri all'ora e un'accelerazione da brivido puro che la porta da 0 a 100 in soli 3 secondi.

Tutto questo su un telaio in alluminio e una carrozzeria di fibra di carbonio.

Ma quella costruita da Renault vuole essere solo il punto di partenza del progetto: il prossimo anno, infatti, la FIA omologherà 42 di queste auto suddivise in 10 team per 20 piloti, ma la prima stagione della Formula E sarà un "campionato aperto" così anche agli altri costruttori interessati ad emergere nel prima competizione a zero emissioni potranno iscriversi.



