Al via il primo concorso di sapone fai-da-te Farsi il sapone in casa oltre ad essere un'attività facile e divertente è, scegliendo ovviamente con attenzione gli ingredienti più naturali ed ecologici, anche un modo per avere cura della propria pelle e dell'ambiente.

Per certi aspetti è un simpatico gioco creativo con cui si può scoprire il piacere di saper fare da soli attraverso l'autoproduzione di beni primari come il sapone appunto.

E proprio per incentivare quest'arte, La Saponaria (micro laboratorio di produzione di saponi e cosmetici naturali) ha indetto il primo concorso di autoproduzione saponosa con l'intento di incentivare le buone pratiche di autoproduzione, di condividere le esperienze e di avvicinare all'arte saponiera chi l'avrebbe sempre voluto fare, ma non ha ancora trovato l'occasione giusta.

Per partecipare al concorso è sufficiente inviare una ricetta (corredata di foto) che sia autoprodotta e realizzata esclusivamente con ingredienti naturali.

Quest'anno il tema del concorso è Saponi e buoi dei paesi tuoi per cui i saponi dovranno raccontare qualcosa che rappresenti attraverso un ingrediente, i colori o le forme un luogo secondo i concetti di località, tipicità e chilometri zero.

Le votazioni per eleggere il vincitore del "Premio Popolare" avverranno online sul sito www.lasaponaria.it, mentre per il premio "Provare per Credere" sarà un giuria di esperti autoproduttori e appassionati di cosmetica naturale a scegliere il vincitore.

Il bando completo e la scheda di partecipazione sono pubblicati sempre sul sito www.lasaponaria.it e il termine per presentare le proprie ricette è il prossimo 25 novembre.



