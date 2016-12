Al via Turista a pedali il progetto sperimentale di ciclabilità per i visitatori della capitale Si chiama Turista a pedali ed è un progetto pilota coordinato dall'Agenzia Roma Servizi per la Mobilità di Roma Capitale insieme a Ruote per Aria, realizzato con il patrocinio dell'Assessorato alle Politiche della Mobilità, il Dipartimento della Mobilità di Roma Capitale, Federalberghi Lazio e Eur spa.

A partire e in corrispondenza della Settimana Europea della Mobilità, il partner dell'iniziativa City4bike fornirà ad alcuni albergatori che si sono resi disponibili alla sperimentazione alcune biciclette pieghevoli e personalizzate, con relativa assistenza sul territorio e gestione del servizio di noleggio direttamente da portale web.

La bicicletta di cortesia darà l'opportunità a commercianti, albergatori e ristoratori delle città, di mettere a disposizione dei propri clienti il mezzo ecologico per eccellenza, grazie al quale potranno muoversi in centro senza l'impegno dell'acquisto di cicli e della loro relativa gestione. I turisti potranno così pedalare liberamente e in totale autonomia nel rispetto dell'ambiente, raggiungendo il centro storico grazie alla possibilità di poter trasportare la bici chiusa sui mezzi pubblici di Roma.

La sperimentazione rientra all'interno di Eur Mobility Lab, laboratorio pratico di progetti integrati sulla mobilità sostenibile nel quartiere dell'Eur che coinvolge, per un periodo di tre mesi, una serie di operatori del settore al fine di creare i presupposti per una mobilità integrata, intelligente e a basso impatto ambientale.



Galleria fotografica Argomenti: ciclabilità Roma, progetto ciclabilità turistica, biciclette Roma