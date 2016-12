Agevolazioni fiscali: per i pannelli solari detrazione Irpef al 50% Accogliendo l'interpretazione dell'istanza di consulenza giuridica presentata da ANIE (Organizzazione aderente a Confindustria che rappresenta le imprese elettrotecniche ed elettroniche italiane) lo scorso mese di ottobre, l'Agenzia dell'Entrate ha di fatto riconosciuto che l'installazione di impianti fotovoltaici è tra gli interventi per le ristrutturazioni edilizie che possono fruire delle detrazioni fiscali Irpef al 50%.

Nel renderlo noto con un comunicato, ANIE spiega che l'istanza chiedeva "la corretta interpretazione dell'articolo 16 bis del DPR 917 del 1986 e, in particolare, che la detrazione già applicabile ai lavori di ristrutturazione per gli impianti elettrici, di riscaldamento e idraulici, potesse essere estesa anche alle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica fino a 20 kw nominale (ovvero la potenza più tipicamente presente negli stabili ad uso residenziale)".

"La risposta va incontro alle aspettative del settore" ha dichiarato Maria Antonietta Portaluri, direttore generale di ANIE.



