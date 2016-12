Acqua potabile dalle acque reflue? Bill Gates se la beve! Da quando ha lasciato la guida operativa di Microsoft, Bill Gates si sta dedicando a tempo pieno a importanti progetti ambientali, in primis quello legato all'accesso delle popolazioni più povere all'acqua potabile.

È da qui che nasce il progetto della Omniprocessor, un macchinario costruito dalla statunitense Janicki Bioenergy, che è in grado di trasformare le acque reflue in acqua potabile e di cui Gates ne è diventato testimonial grazie al video che lo riprende mentre sorseggia tranquillamente un bicchiere d'acqua cristallina prodotta partendo dai liquami.

Il suo funzionamento è abbastanza facile da spiegare: la macchina separa il materiale solido dal vapore acqueo.

I rifiuti solidi vengono bruciati per produrre l'energia per generare il processo, mentre il vapore acqueo viene raccolto e filtrato.

Il risultato è sorprendente: acqua purificata potabile al 100%.

Come si è detto l'impegno di Gates è di aiutare, innanzi tutto, le popolazioni più disagiate del Pianeta che non hanno un facile accesso alle risorse idriche.

Ecco dunque che dopo la presentazione ufficiale di questa innovativa tecnologia, è stata anche annunciata la sperimentazione sul campo (esattamente in Senegal) entro la fine del 2015.







