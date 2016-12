A causa del clima, anche i pinguini rischiano l'estinzione A seguito dell'aumento delle temperature terrestri, in Antartide è scattato l'allarme per la moria di pinguini che, nel giro di appena trent'anni, ha visto dimezzare il numero della propria popolazione.

Ad affermarlo un nuovo studio condotto dai ricercatori della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Una situazione definita critica che, a detta degli studiosi, è da imputare direttamente alla notevole riduzione del numero di prede disponibili nella regione causata dall'aumento delle temperature e dalla crescente concorrenza di altri animali e che ha portato negli ultimi anni ad una diminuzione di oltre l'80% del krill a disposizione, la principale fonte di cibo dei pinguini.



