A Taiwan un grattacielo che produce energia grazie a 600 turbine eoliche La NL Architects (uno studio di architettura olandese) ha recentemente presentato il progetto della Tower of Power, un grattacielo ad uso commerciale con uffici, negozi, un centro commerciale e uno congressi, un museo e relativi parcheggi che dovrebbe sorgere a Taiwan e su cui saranno collocate seicento turbine eoliche ad asse verticale in grado di produrre circa sei megawatt di energia elettrica.

L'ispirazione è venuta agli architetti guardando le tante strutture reticolate in bambù, materiale naturale molto usato in questa parte dell'Asia anche per la costruzione delle impalcature.

In buona sostanza la Tower of Power verrà "rivestita" da una immensa maglia reticolare al cui interno saranno installate le centinaia di silenziosissime microturbine eoliche.

Ovviamente questa struttura esterna è progettata in modo da non impedire il passaggio della luce del sole, né tantomeno oscurerà il panorama sulla città asiatica così che i visitatori del grattacielo potranno godere di eventi e di una vista mozzafiato sulla città in un edificio altamente tecnologico e verde (almeno per quanto riguarda l'energia).



Galleria fotografica Argomenti: torre produzione energia elettrica, grattacielo con turbine eoliche, Tower of Power