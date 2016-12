A Roma un diamante per produrre energia È stato battezzato il "Diamante" di Valle Giulia e si tratta di un impianto altamente tecnologico per la produzione di energia attraverso pannelli fotovoltaici integrati ad un sistema in grado di immagazzinare energia e renderla disponibile anche in giornate non assolate.

Il "Diamante" è composto da 38 pannelli fotovoltaici a celle monocristalline di ultima generazione che permettono la produzione di energia elettrica sfruttando direttamente l'irraggiamento solare.

La parte di energia non utilizzata durante il giorno viene, invece, accumulata grazie a batterie di ultima generazione per poi essere rilasciata durante la notte o quando l'irraggiamento non è sufficiente a far funzionare i pannelli solari.

"Il prossimo autunno - ha dichiarato da Gianni Alemanno, primo cittadino Roma -, dopo mesi di intenso lavoro a Valle Giulia ci sarà un nuovo gioiello della creatività italiana. Siamo molto fieri di poter offrire questo palcoscenico a una così importante realizzazione anche perché il "Diamante" è perfettamente coerente con la vocazione della città e assume nel contempo un forte significato simbolico in merito all'impegno della capitale di combattere l'inquinamento atmosferico e ridurre le emissioni di CO2".



