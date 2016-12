A Parigi stop alle auto pre 2001 e limiti di velocità a 30 km/orari Sul fronte della lotta all'inquinamento fa sul serio Anne Hidalgo, sindaco di Parigi: dal prossimo primo luglio nella Capitale francese entreranno in vigore i divieti di circolazione per le auto e i veicoli da trasporto antecedenti il primo ottobre 2001 (quelli definiti in Francia "Classe 1 Stella") ritenuti altamente inquinanti.

Questi autoveicoli non potranno circolare a Parigi tra le 8 del mattino e le 20.

Un ulteriore divieto che riguarderà auto e furgoni immatricolati prima del 1997 e le moto antecedenti il 31 maggio 2000 scatterà nel 2016.

Entro, poi, la fine dell'anno in città il limite massimo di velocità verrà abbassato a 30 chilometri orari con prospettiva di introdurre anche tratti a 20 km/h.

Parallelamente l'Amministrazione prosegue nel programma di ampliamento delle piste ciclabili che dovranno raddoppiare entro il 2020 per far salire da 3 al 15% la quota degli spostamenti cittadini in bicicletta.

Laconica la dichiarazione della Hidalgo: "Viaggiare a 50 chilometri all'ora sarà, a Parigi, un'eccezione".



