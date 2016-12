A Parigi si produce energia grazie alle fogne Non c'è che dire: i francesi sono sempre più impegnati sul fronte del risparmio energetico e dell'ambiente.

Così, dopo essere salati agli onori della ribalta per aver tentato, per la prima volta, la costruzione a Parigi di un impianto eolico cittadino o anche per le tante iniziative sul risparmio idrico, le auto elettriche ed i progetti solari, ora giocano una carta sicuramente stravagante che se però dovesse produrre i risultati sperati avrebbe un che di geniale: produrre energia grazie al calore delle acque reflue presenti nelle fogne.

L'idea è stata sperimentata in una piccola cittadina vicina alla capitale francese dove il calore delle acque di scarico serve già da un anno a riscaldare la locale piscina.

Il funzionamento è alquanto semplice: l'acqua calda utilizzata da lavastoviglie, lavatrici, docce e lavandini che in genere va perduta, viene ora recuperata.

Il processo è sicuro, pulito, non richiede alcuna combustione e non produce cattivi odori in quanto solo il calore viene recuperato dall'acqua di fogna, nient'altro.

Con questo sistema, a Parigi è stato collegata in via sperimentale una scuola e, se tutto va secondo i piani, grazie a questo "accorgimento" si riuscirà a soddisfare il 70% del fabbisogno di riscaldamento dell'istituto così da evitare l'emissione di 76,3 tonnellate di CO2 l'anno.



