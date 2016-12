A Maastricht le api ottengono il... permesso di soggiorno cittadino! Nel pieno centro di Maastricht (in Olanda) da qualche tempo è comparsa una strana torre gialla.

Si tratta della Sky Hive ovvero un alveare che è stato creato per aiutare l'apicoltura in città mantenendo le api al sicuro.

L'arnia, infatti, si trova a circa 20 metri d'altezza in cima ad un palo tanto basta per tenere sia al riparo da vandali o dai curiosi la colonia d'insetti, sia per evitare agli stessi passanti le fastidiose e dolorose punture.

Il primo prototipo di Sky Hive è già stato collocato a Sphinxpark, un'area verde molto frequentata: qui l'alveare urbano spicca in tutto il suo colore giallo sgargiante lanciando altresì il suo messaggio sull'importanza che le api hanno nel nostro ecosistema, ma anche in città.

Ogni settimana, poi, agli alveari fanno visita degli apicoltori specializzati che si occupano della salute e della crescita della colonia (l'alveare può essere facilmente portato a terra con un sistema a manovella), ma anche di dialogare col pubblico informandolo ed educandolo all'importanza del lavoro delle api non solo per avere un delizioso miele, ma anche (e soprattutto) per l'impollinazione.



