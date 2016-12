A Londra entrano in servizio i primi taxi a emissioni zero Non c'è che dire: quando si parla di trasporti pubblici sostenibili la capitale britannica è davvero una spanna oltre le altri grandi metropoli del Pianeta.

Lo affermiamo perché proprio in occasione delle prossime imminenti Olimpiadi, la locale amministrazione cittadina sta varando progetti a più non posso per trasformare questa città in una megalopoli green.

L'ultimo di questi è la nuova flotta di taxi elettrici per la quale sono già presenti sulle strade londinesi alcuni mezzi pilota.

Nicko Williamson, fondatore di Climatecars la società a cui appartengono questi taxi ecologici, è orgoglioso di quanto sta avvenendo nella sua città: "L'introduzione di una flotta di taxi elettrici è un passo decisivo verso il raggiungimento dell'obbiettivo londinese di essere la prima città al mondo con un servizio di trasporto auto a zero emissioni. Siamo davvero entusiasti di offrire questo tipo di servizio in collaborazione con una grande casa automobilistica come la Renault".

E chi non lo sarebbe...



