A Costa Crociere il Premio Green Cruise 2011 Costa Crociere, il più grande gruppo turistico italiano e la compagnia di crociere numero uno in Europa, è stata insignita dal Registro Italiano Navale (RINa) del Green Cruise 2011.

La cerimonia si è svolta presso l'hotel Hermitage di Montecarlo in occasione del Monaco Yacht Show 2011 durante la Green Night promossa dal RINa nella quale sono stati premiati i migliori progetti per la sostenibilità ambientale nel campo della nautica.

E quest'anno, per la prima volta, l'evento comprendeva anche una categoria dedicata proprio alle navi da crociera.

Il 2 luglio scorso a Trieste, in occasione del varo, la nuova ammiraglia Costa Favolosa ha ricevuto l'attestato di nave Green Plus, ovvero il più alto riconoscimento assegnato dal RINa alle navi che sono ambientalmente compatibili.

In particolare Green Plus è una certificazione volontaria di conformità agli standard di protezione ambientale con parametri che sono molto più severi delle disposizioni della Convenzione Internazionale Marpol e tiene conto di circa 11 diverse fonti di inquinamento (tra cui rifiuti, acque grigie, acque reflue, residui di idrocarburi, CO2, sostanze lesive dell'ozono, gas serra, particolato, ossidi di zolfo, azoto e acqua di zavorra) e stabilisce restrizioni specifiche per ciascuno di essi.

Da oltre 60 anni Costa Crociere solca i mari di tutto il mondo, offrendo il meglio dello stile, dell'ospitalità e della cucina italiana e una vacanza da sogno con il massimo in termini di divertimento e ora anche di rispetto per l'ambiente.

La sua flotta si compone di quindici navi da crociera a cui se ne aggiungeranno, nella primavera del 2012 e a ottobre 2014, altre due (già in fase di costruzione presso i cantieri nautici della Fincantieri) ancora più moderne ed efficienti.



