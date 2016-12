A 89 anni progetta una turbina eolica amica degli uccelli Che l'energia eolica sia una valida alternativa a quella prodotta con combustibili fossili è un dato inconfutabile su cui tutti siamo d'accordo.

Sono, dunque, altri gli aspetti che fanno "storcere il naso" a qualcuno primi fra tutto l'impatto che le turbine hanno sul paesaggio e quello che possono avere sulla fauna, in particolare gli uccelli che, molto spesso, non riuscendo a calcolare la velocità di rotazione delle pale, finiscono per lasciarci la pelle.

Orbene, c'è però un signore amico degli animali che pensa di aver trovato una soluzione: il suo nome è Raymond Green, veterano di guerra che, alla veneranda età di 89 anni, ha progettato una soluzione efficiente, ma anche amica dei volatili.

In particolare si tratta di un sistema denominato Catching Wind Power che elimina completamente le enormi pale per fare posto ad una sorta di cono, un vero e proprio imbuto all'interno del quale viene convogliata l'aria che, grazie al brevetto di Green chiamato Cone Technology, subisce una forte compressione.

Il risultato che si ottiene è dunque duplice: da una parte nessuna pala che ruota e che può uccidere gli uccelli, dall'altra una sistema, a quanto sembra, aumenta la potenza del vento e, di conseguenza, l'energia che si può produrre.

"Questa turbina non solo non ha parti esterne in movimento per colpire gli uccelli" scrive sul suo sito web Green "ma è anche facile da vedere così gli uccelli che possono evitarlo. Inoltre tutte le parti in movimento sono interne: le lame delle pale, infatti, sono montate all'interno del cono di compressione così che sono inaccessibili agli uccelli. E poi questa turbina non fa praticamente alcun rumore, il che la rende perfetta per le installazioni in zone residenziali".

Secondo Green, presto il suo progetto diverrà una realtà; in effetti ha già trovato un'azienda che lo sta testando per metterlo in produzione, anche se la parola definitiva sulla sua validità spetterà (ovviamente) agli stessi uccelli.



Galleria fotografica Argomenti: energia eolica, turbina eolica amica uccelli, Catching Wind Power, Cone Technology