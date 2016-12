A Londra entrano in servizio i primi bus a due piani 100% elettrici Uno dei simboli più noti di Londra, sta per diventare green: i famosi autobus a due piani della capitale del Regno Unito, infatti, diventeranno totalmente elettrici.

Ad annunciare lo storico cambiamento il sindaco Boris Johnson che ha anche detto che i primi "double-decker" elettrici inizieranno a circolare sulla linea 16, una tratta che collega la centrale Victoria Station alla zona nordoccidentale.

I bus elettrici saranno realizzati dalla compagnia cinese BYD (già partner di Transport for London, la società londinese che gestisce i mezzi pubblici, ndr) che è riuscita a sviluppare una batteria in grado di alimentare i grossi bus rossi.

I nuovi autobus a due piani affiancheranno la flotta esistente di double decker ibridi che già circolano nella capitale dal 2012, e quella degli autobus elettrici ad un piano che serve il trasporto pubblico dal 2013.

"Il leggendario bus rosso a due piani - ha detto il sindaco Boris Johnson - sta per diventare più green che mai. Non potrei essere più contento per il fatto che Londra avrà questi entusiasmanti autobus a due piani totalmente elettrici e sono sicuro che i fortunati utenti della linea 16 abbracceranno l'iniziativa con piacere".



Galleria fotografica